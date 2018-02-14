مفحط كاد أن يدهس امرأة وطفلًا في حي النظيم.. شاهد نهايته

المواطن- الرياض

فقد مفحط السيطرة على مركبته في أحد شوارع حي النظيم في الرياض، بعد أن عرّض حياة امرأة وطفلها للخطر أثناء سيرهما على الطريق.

وأظهر مقطع فيديو المتهور وهو يقود المركبة بسرعة جنونية سببت رعبًا للمرأة والطفل، ليواصل التفحيط بعرض الشارع، حتى اصطدم بحاوية نفايات على جانب الطريق في النهاية.



وطالب مغردون على “تويتر” بسرعة معاقبة المفحط وتوقيع أشد عقوبة عليه؛ بسبب تعريضه حياة المارة للخطر، مع سحب المركبة منه وحبسه.

وشدد المغردون على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يهدد سلامة وأمن المارة السالمين.







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