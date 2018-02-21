مقتل رجل أمن طعناً على يد زميله في أبوعريش.. والجاني يُسلم نفسه

المواطن - علي شيبان - جازان

قُتل رجل أمن، اليوم الأربعاء، على يد زميله طعناً بمحافظة أبوعريش في جازان؛ إثر خلاف شخصي بينهما.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” لفظ رجل أمن أنفاسه الأخيرة بعد تلقيه طعنات قاتلة على يد زميل له في العمل حيث أرداه قتيلاً بطعنتين نافذتين، إحداهما في الظهر والطعنة الثانية في الصدر، أثناء تواجدهما أمام أحد محلات الوجبات السريعة في محطة “الأمل” في أبوعريش.

وباشرت النيابة العامة والأدلة الجنائية الحادثة المفجعة، والتي أصابت أهالي المحافظة بالصدمة.

الجدير بالذكر أن الجاني قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد أن قتل زميله.

“المواطن “سوف توافيكم بتفاصيل أخرى حال ورودها من الجهات المختصة.







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