مقتل وإصابة 40 شخصًا في هجوم انتحاري بنيجيريا

المواطن - متابعة

قُتِل 18 شخصًا وأصيب 22 في هجوم انتحاري وقع البارحة في شمال شرق نيجيريا.

أعلن ذلك داميان تشوكو مفوض الشرطة في مدينة مايدوجوري التي شهدت الهجوم، مبينًا أن ثلاثة انتحاريين قتلوا 18 شخصًا في وقت متأخر ليلة السبت بالمدينة التي تُعَد معقل تمرد جماعة بوكوحرام الإسلامية المتشددة.

وأضاف في تصريح له اليوم السبت أن الهجوم وقع في سوق للأسماك على مشارف المدينة نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش)”.

وتابع أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 22 شخصًا آخرين، فيما هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :