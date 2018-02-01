مقر‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬يستقطب‭ ‬طلاب وطالبات الجامعات الشريكة

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالعمل وفق خطة وطنية استرشادية لخفض العرض والطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي إطار مواصلة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» برامجه الوقائية والتوعوية ضد آفة المخدرات، لتوعية أفراد المجتمع ووقايتهم وتثقيفهم ضد آفة المخدرات ، ترحب الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مقرها بمنطقة الرياض حي التخصصي بزوارها من جميع القطاعات الحكومية والأهلية، حيث يستقبل مقر الأمانة أسبوعياً عدداً من طلاب وطالبات المدارس والجامعات، ويقدم خلال الزيارة برنامج تثقيفياً عن أضرار تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها والإرشاد والعلاج، كما يتجول الزوار في المعارض الثابتة في مقر أمانة اللجنة والجهات الشريكة للاطلاع على طرق التهريب والترويج وكيف يُستهدف الفرد في المجتمع، كما يتم زيارة مركز الاستشارات الوطني (1955) ويستمعون إلى الخدمات المقدمة من خلاله للأسر والمدمنين أنفسهم.
وأكّد المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة والمدير العام للعلاقات والإعلام الأستاذ بندر بن عبد الله الرميحي أن اللجنة أولت الجانب الوقائي والتوعوي اهتماماً خاصاً، وسخرت في سبيل تحقيقه جهوداً كبيرة، ما أسهم في جذب أعداد كبيرة من الشباب خصوصاً أنهم أكثر الفئات العمرية المستهدفة بالإرشاد والتوجيه.
وحيث إن مثل هذه الزيارات للفئة العمرية المستهدفة لها أثر وقائي وعلاجي مما نتج عنه إفصاح عدد من الحالات التي ترغب بالعلاج عن طريق تواصلهم مع الأخصائيين في المركز الوطني لاستشارات الإدمان أو تواصلهم مع مديرهم المباشر في مدارسهم.
وأشاد الرميحي بالدعم الذي يحظي به المشروع الوطني للوقاية من المخدرات )نبراس) من اهتمام ودعم خاص من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك المبادرة المباركة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.