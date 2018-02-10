ممشى في حي أحد بالدمام .. قنبلة موقوتة تتربّص بالأطفال والكبار!!

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي:

أعرب أهالي ومرتادو حي أحد (71 سابقاً) غرب مدينة الدمام، عن استيائهم من عدم اهتمام بلدية غرب الدمام، بمعالجة تهشم وسقوط الكراسي في الممشى.

وأوضح عبدالله المحمادي، في تصريح لـ”المواطن“، أنَّ طريقة تركيب الكراسي في الممشى، لم تكن صحيحة هندسيًا، أو آمنة؛ إذ لم يتم الحفر لها في الأرض أو الرصيف”.

وأشار إلى أنَّ “هذه الكراسي الحجرية تعد قنبلة موقوتة، إذ إنّها قد تسقط على الأطفال لا سمح الله”، لافتًا إلى أنَّه “لم يتم الاعتناء بالمنطقة الواقعة في منتصف الممشى من حيث المسطحات الخضراء، فضلاً عن غياب دورات المياه، وألعاب خاصة للأطفال”.

وتساءل الأهالي عن دور المجلس البلدي والجهات ذات الاختصاص في مثل هذه الحالات، وكلهم أمل أن تتم العناية بالممشى من قبل بلدية غرب الدمام، حيث يعد المتنفس الوحيد للأهالي وممارسي المشي والرياضة.







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