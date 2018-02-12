منتدى الخبرة السعودي في الجنادرية 32

المواطن - الرياض

زار وفد من أعضاء منتدى الخبرة السعودي أمس الأحد المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32) وذلك برئاسة رئيس المنتدى الدكتور أحمد الشهري وحضور الأمين المالي للمنتدى اللواء الدكتور زايد العمري والأمين العام للمنتدى الأستاذ فهد الشيباني وعدد من أعضاء المنتدى.

وكان في استقبالهم مدير المراسم والتشريفات بقرية الجنادرية سعادة العقيد عبدالله الجعوان الذي قدم شرحاً وافياً عن فعاليات ومناشط المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32).

ثم قام الوفد بأخذ جولة داخل قرية الجنادرية بدءًا بالمركز الإعلامي للمهرجان الذي تم تجهيزة بكافة متطلبات الإعلاميين والزوار من خرائط ومعلومات وافية تحدث عنها مدير المركز النقيب محمد الحميدان.

وتوجه الوفد إلى جناح رئاسة أمن الدولة حيث كان في استقبالهم عدد من كبار ضباط الرئاسة والمتحدث الرسمي باسم الجناح المشارك في المهرجان المقدم محمد العقيل، واستمع الوفد إلى شرح وافٍ من المختصين عن مهام ومنجزات أمن الدولة على صعيد مكافحة الإرهاب والضربات الاستباقية ضد من يحاول المساس بأمن الوطن، واطلع الوفد على عينات من المضبوطات التي كانت بحوزة الإرهابيين، وأن بفضل الله ثم يقظة رجال أمن الدولة تم إحباط أكثر من ٨٥١ عملية كانت موجهة ضد الوطن.

وواصل الوفد جولته في عدد من الأجنحة المشاركة بالمهرجان مطلعين على ما يزخر به من تراث وموروث وطني يعد بحق مفخرة لكل مواطن ومواطنة.

وصرح رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري في نهاية الزيارة أن هذه البلاد المباركة بقيادتها الحكيمة ترسخ مبدأ عراقة الماضي لانطلاقة المستقبل الوثاب، شاكراً لوزارة الحرس الوطني القيام بهذا الدور الكبير في حفظ الموروث وتنظيم هذا المهرجان على مدى عقود من الزمن، ولكل من يعمل ويجتهد لخدمة الزوار، وشاكراً لمنسق الزيارة عضو منتدى الخبرة السعودي الدكتور عبدالله الناهسي.

يذكر أن منتدى الخبرة السعودي يجمع عددًا من الخبراء في المجال السياسي والاجتماعي والإعلامي، ويساهم أعضاؤه في التحليل الاستراتيجي والعسكري للكثير من المواقف والأزمات عبر شاشات القنوات التلفزيونية والصحافة والإعلام الجديد.