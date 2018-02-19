منى الطحاوي أجيرة التحرش.. المال مقابل التشويه بالجنس!

المواطن- الرياض

منى الطحاوي أجيرة التحرش.. بقدر ما تقبضه من أموال فإن المتخصصة في تأليف قصص التحرش منى الطحاوي ستستمر بتأليف المزيد من الحكايات الفانتازية الجنسية واتهام الناس بالباطل، مستغلة هذا الموضوع الحساس جدًّا بأوضع طريقة وأرخصها.

أما ادعاءات منى المأجورة فهي التعرض للتحرش من قوات الأمن إبان الثورة المصرية، وأيضًا التخرش للتحرش من قوات الأمن في موسم الحج.

وبالنسبة لمن يروجون ادعاءاتها، فهم مناصرو الفكر الإخواني، ووسائل الإعلام القطرية، بالإضافة إلى خلايا عزمي بشارة الإلكترونية.

وهناك سوابق مخزية للطحاوي، منها أنها طالبت بحرية النساء في ممارسة الجنس علانية، وانتقدت باكستان لمنعهم نشر مقالة جنسية لها، وأيضًا وقفت ضد احتشام النساء وارتدائهن الحجاب.







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