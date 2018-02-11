من أفضل لاعب في الجولة الـ21؟

المواطن - مروة نبيل

كشفت شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، عن أفضل لاعب في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين التي انتهت منافساتها، يوم أمس السبت، بمواجهتي الفتح والشباب والاتفاق والفيحاء.

واختارت شبكة الإحصائيات “أوبتا” العالمية، نجم حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عساف القرني، كأفضل لاعب في منافسات الجولة الـ21، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباراة القادسية.

وظهر عساف القرني بشكل لافت للنظر أمام القادسية، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ونجح في التصدي لهجمات لاعبي القادسية، ليُحافظ على نظافة شباكه ويُكلل مجهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في الجولة الـ21.







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