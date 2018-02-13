من أفضل لاعب في مباراة الهلال والعين الإماراتي؟

المواطن – مروة نبيل

وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختياره على نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين محمد عبدالرحمن، كأفضل لاعب في مباراة الهلال والعين الإماراتي التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لنجم الفريق محمد عبدالرحمن من مباراة الهلال والعين الإماراتي، وأعلن عن حصوله على جائزة أفضل لاعب في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2018.

وظهر محمد عبدالرحمن بمستوى جيد خلال مباراة الهلال والعين الإماراتي في أولى جولات دوري أبطال آسيا 2018، وعلى الرغم من حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة، ولكن مستواه في اللقاء دفع الاتحاد القاري لاختياره كأفضل لاعب.

وانتهت مباراة الهلال والعين الإماراتي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في أول لقاء يحتضنه ملعب الزعيم الجديد إستاد جامعة الملك سعود، حيث لم ينجح لاعبو الزعيم في ترجمة السيطرة على مجريات لقاء دوري أبطال آسيا إلى أهداف.

وبعد مباراة الهلال والعين الإماراتي بالتعادل حصل الفريقان على نقطة واحدة، لتتساوى جميع فرق المجموعة الرابعة في نفس عدد النقاط، حيث إن الاستقلال الإيراني والريان القطري تعادلا إيجابيًّا بهدفين لكل فريق.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي: الاستقلال الإيراني، يليه الريان القطري، ثم الهلال وأخيرًا العين الإماراتي.







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