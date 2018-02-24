من هما الفائزان بالسيارتين في مباراة الأهلي والفيحاء؟

المواطن - محمد سمعة

كشفت هيئة الرياضة عن الفائزين بجائزة السيارتين، من الجماهير الحاضرة لمباراة الأهلي والفيحاء في دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر أن كلًّا من “خالد الدريعي وعبدالله السعيد” نالا السيارتين بعد اختيارهما من الحضور في مباراة الأهلي والفيحاء.

وكان الأهلي نجح في التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين، وذلك بعد الفوز بأربع ركلات مقابل ثلاث في ركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم الأهلي تأهله إلى دور الـ4 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويسعى النادي الأهلي للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين والذي لم يفز به منذ موسم 2015- 2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.







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