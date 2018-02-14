من يُحقق الفوز الثاني النصر أم الباطن؟

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم غد الخميس، بمواجهتين بين التعاون والقادسية، فيما ستكون المباراة الثانية بين فريقي النصر والباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنظيره الباطن في 3 مباريات فقط، ضمن منافسات المسابقة المحلية، حيث إن الفريق السماوي صعد إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي.

وتظهر مباريات النصر والباطن منافسة شديدة وندية كبيرة بين الفريقين، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي نجح في الفوز بلقاء وحيد، وفاز الفريق السماوي في مواجهة، وتعادلا في مباراة.

وشهدت مباريات النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 13 هدفًا، سجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي 8 أهداف، واهتُزت شباكهم بـ5 أهداف من الفريق السماوي.

وانتهت آخر مباراة جمعت النصر والباطن في منافسات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل فريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 31 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر نادي الهلال.

وجمع النصر الـ31 نقطة في الدوري السعودي للمحترفين من الفوز في 8 مباريات، والخسارة في 5 مواجهات، والتعادل في 7 لقاءات.

أما نادي الباطن فيحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري بـ21 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 لقاءات، والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 9 مباريات.







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