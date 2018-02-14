مهد الذهب ينضم لقائمة #تعليق_الدراسة غدًا

المواطن- الرياض

قررت إدارة التعليم في مهد الذهب تعليق الدراسة غدًا الخميس، في جميع مدارس المحافظة (بنين، بنات).

وأكدت إدارة تعليم المهد أن هذا يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات بسبب النشاط المتوقع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من الرؤية.

وأعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة قبل قليل، تعليق الدراسة أيضًا في جميع مدارسها بمنطقة المدينة نظرًا إلى الظروف الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس.

وتوقعت الأرصاد أن يسود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض وعلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية، تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها والأجزاء ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :