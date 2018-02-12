مهند عسيري يقود الأهلي للفوز على تراكتور

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني التي أُقيمت على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بفوز الراقي بهدف نظيف.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهند عسيري في هز شباك تراكتور تبريز الإيراني في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني من مباراة دوري أبطال آسيا ليقود الراقي لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم تنجح محاولات اللاعبين لهز الشباك.

واضطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي بقيادة سيرجي ريبروف، بإجراء تبديل مبكر في الشوط الأول، وأخرج اللاعب محمد آل فتيل في الدقيقة السابعة ودخل النجم كلاوديمير دي سوزا بدلًا منه، بعد تعرضه للإصابة.

وانتهت مباراتا المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا بالفوز، حيث نجح النادي الأهلي في التغلب على تراكتور تبريز الإيراني بهدف دون رد، فيما فاز الجزيرة الإماراتي على فريق الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحصل النادي الأهلي والجزيرة الإماراتي على أول ثلاث نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، ويتبقى تراكتور تبريز الإيراني والغرافة القطري بدون نقاط في المركزين الثالث والرابع.

يُذكر أن الأندية الإيرانية تستضيف الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، ووقع اختيار النادي الأهلي السعودي على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.







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