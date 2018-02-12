مهند عسيري يهز شباك تراكتور

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهند عسيري، في هز شباك تراكتور تبريز الإيراني في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الأول من مباراة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي لتسجيل هدف آخر أو الحفاظ على التقدم بهدف نظيف لتحقيق الفوز على فريق تراكتور تبريز الإيراني؛ من أجل حصد أول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال آسيا وتصدر المجموعة الأولى مبكرًا.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني في دوري أبطال آسيا قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ حيث لم تنجح محاولات اللاعبين لهز الشباك.

واضطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي بقيادة سيرجي ريبروف، بإجراء تبديل مبكر وإخراج اللاعب محمد آل فتيل في الدقيقة السابعة ودخل النجم كلاوديمير دي سوزا بدلًا منه، بعد تعرضه للإصابة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :