موانئ تستعرض النقل والصناعات البحرية في الجنادرية

تشارك الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″، وذلك عبر جناح مكون من جزأين، يمثل الأول مبنًى تاريخيًّا على شكل برج للمراقبة يحكي تاريخ موانئ المملكة في الماضي، فيما يأتي الجزء الآخر من المبنى على شكل رافعة لمناولة الحاويات، ويعبّر عن حاضر الموانئ، والذي تم تزويده بالعديد من الصور الفوتوغرافية والنماذج البحرية المتنوعة لمختلف أنواع السفن.

ويهدف الجناح إلى التعريف بالموانئ السعودية وأنشطتها البحرية، واستعراض ماضيها وحاضرها في مجال النقل البحري والصناعات البحرية.

ويحتوي جناح “موانئ” على مجسمات من سفن نقل الحاويات وسفن إصلاح السفن، وسفن القاطرات المستخدمة في عمليات الترصيف وإطفاء الحرائق ونقل المساعدات الملاحية للسفن، كما يحتوي على عدد من الصور القديمة والحديثة، وشاشات تعرض قصة الموانئ السعودية في الماضي والحاضر.‎