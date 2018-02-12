موبايلي تطلق حملة #قدها لتحفيز ودعم قدرات المجتمع الواعدة

المواطن - الرياض

أطلقت شركة “اتحاد اتصالات” (موبايلي)، أحد الشركات الريادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حملتها الجديدة #قدها لتكونَ منصةً تحفّز وتشجع من خلالها المواهب والقدرات الكامنة في المجتمع السعودي، وتحمس الشباب لمواجهة التحديات التي تواجههم ليحققوا الإنجازات التي يطمحون للوصول إليها، وتأتي حملة #قدها لتدعم أحد محاور رؤية المملكة الطموحة 2030 فيما يتعلّق بقدرات ومواهب المجتمع السعودي.

الرئيسُ التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبودومة أكّد قائلًا ” أظهرت دراساتنا مدى الطموحِ والتفاؤلِ والإمكاناتِ الكامنةِ لدىٰ العناصرِ البشريةِ الشابة في المملكة، ولذا سنسلّط الضوء في البدايةِ علىٰ بعضٍ منها لتكونَ بدايةً لدعمِ بقيّة المواهب الواعدةِ مستقبلًا بمشيئةِ الله”.

وأضاف الرئيس التنفيذي “إنَّ حملة #قدها ستضم عددًا من المبادرات داخل الشركةِ وخارجهَا، وذلك مساهمةً منَّا في تحفيزِ همم الجيل السعودي الشَّابِ الصاعدِ والواعدِ بهدفِ بثِّ روح التحدِّي والحماس، وتعليَةِ قيَمِ قبولِ تطويرِ الذّاتِ والمُشاركةِ في تطويرِ المجتمعِ واستكشافِ آفاقٍ جديدةٍ من نوعِها، والجُرأةِ في قرعِ أبوابِ المستقبلِ والعملِ بجدٍّ واجتهادٍ وشغفٍ ليصلوا للنجاحاتِ التي يسعونَ للوصول إليها، آملين أن ينعكسَ ذلك في النهاية على المجتمع السعودي ككلٍّ لاستكشافِ طاقاتِه الكامنةِ وصولًا لرؤيةِ 2030، والتي نرى من خلالها أن موبايلي تعدُّ لاعبًا محوريًّا مساهمًا في تحقيقِها بمشيئةِ الله”







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