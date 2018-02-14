موبايلي تنجح في رفع مبيعاتها الربعية لأول مرة خلال عامين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن نتائجها السنوية لعام 2017م، وقد *أظهرت نتائج الربع الرابع نمواً في الإيرادات لأول مرة خلال عامين لتصل إلى 2,826 مليون* ريال سعودي مقارنة بالربع السابق عند 2,806 مليون ريال. بينما أظهرت النتائج السنوية للعام 2017م انخفاضاً في الإيرادات لتصل إلى 11,531 مليار ريال بالمقارنة مع 12,569 مليار ريال للعام 2016م، ويرجع ذلك إلى التغيرات الاقتصادية العامة والتغيرات التنظيمية المختلفة المتعلقة بقطاع الاتصالات.

كما نجحت الشركة خلال العام 2017 في *تحقيق تحسن ملحوظ في التدفق النقدي التشغيلي (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة – النفقات الرأسمالية) حيث بلغ 1.378 مليار ريال سعودي* في العام 2017م بالمقارنة مع 857 مليون ريال سعودي لعام 2016م بزيادة قدرها 61% برغم انخفاض الإيرادات السنوية وصافي الخسارة مما يمكن الشركة من إكتساب مرونة كافية لسداد التزاماتها وتمويل نموها.

وقد نجحت الشركة في رفع كفاءتها التشغيلية عن طريق خفض العديد من المصروفات وتحقيق وفورات نتيجة إعادة التفاوض في بعض العقود، مما مكنها من رفع ربحيتها قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بشكل طفيف من 903 في الربع الثالث للعام 2017 وحتى 911 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2017 م مع الحفاظ على استقرار نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) حيث انخفضت بشكل طفيف لتصل إلى 32.1% في العام 2017م بالمقارنة مع 32.4% لعام 2016م. كما أظهرت النتائج السنوية لعام 2017م خسائراً صافية بمبلغ 708.9 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر بلغت 213.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لإنخفاض الإيرادات السنوية ب ١.٢ مليار ، نتيجة للضغوطات الاقتصادية والتنظيمية إضافة إلى إتفاع الإهلاك وتكلفة التمويل.

وفي إطار سعي الشركة للحفاظ على هيكل تمويلي مستقر، *تمكنت موبايلي من تخفيض مديونيتها للدائنين بمبلغ 1,305 مليون ريال سعودي، مما ساهم في تحسن الموقف المالي للشركة بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة*.

أما فيما يتعلق بتطوير شبكة الاتصالات لديها، فقد قامت الشركة في إطار خطتها الاستراتيجية RISE، بالبدء في مشروع تطوير شبكتها والبنية التحتية لتقنية المعلومات لديها مع شركات عالمية مما سيكون له أثر إيجابي كبير على تجربة العملاء وقدرة الشبكة على استيعاب عملاء جدد، وإحتواء الزيادة المضطرده في إستهلاك البيانات من عملاء الشركة .

كما نجحت شركة موبايلي في الحصول على اطياف ترددية إضافية في نطاقي 800 و1800 ميجاهرتز وذلك من خلال مشاركتها في المزادين اللذين نظمتهما هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخي 6 يونيو 2017م، و11 فبراير 2018 على التوالي. وسيمكن ذلك موبايلي من زيادة سعة وقدرة شبكتها مما يعطي الشركة القدرة على مواكبة الاستخدام المتزايد للبيانات، ورفع مستوى اداء الخدمات المقدمة لمستخدمي الشبكة كما يساهم في احتواء المصاريف الرأس مالية المستقبلية ويمهد لجاهزية الشبكة لاحقاً لخدمات الجيل الخامس.

كما تعمل موبايلي حالياً لتطوير بنيتها التحتية حيث أنها تمتلك أكبر مراكز البيانات في المنطقة وشبكة ألياف بصرية FTTX واسعة الانتشار، كما تعمل موبايلي على تطوير تقنيات النطاق العريض الأخرى مما يؤكد استعدادها للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التحول الرقمي للمملكة.







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