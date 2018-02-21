موجة باردة ومطيرة على المملكة خلال ساعات.. والذروة الجمعة

المواطن- الرياض

توقع خبير الطقس حسن كراني، أن المملكة ستتعرض لموجة باردة ومطيرة في الساعات المقبلة، وتبلغ ذروتها فجر الجمعة.

وتابع حسن كراني، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه بعد دراسة محاور دخول الكتلة الباردة على الشمالية الغربية، وكلما اتجهنا شرقًا حتى شرق رفحاء، اتضح عدم استقرار الأحوال الجوية فجر الجمعة على أجواء الشمال”.

كما توقع خبير الطقس تكوّن سحب ممطرة تأخذ مسارها من الشمالية الغربية، وشرقًا حتى الشمالية الشرقية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، والرياض والشرقية والأجزاء بين تبوك والجوف والقريات.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.







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