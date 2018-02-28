موعد انتقال جريزمان لبرشلونة

المواطن - عبدالناصر سيد

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع نجم الكرة الفرنسية أنطوان جريزمان، المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد، وضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكشف “راديو كتلونيا” في خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، أن البارسا يملك اتفاقًا بالفعل مع جريزمان للتوقيع معه الصيف المقبل.

وكان برشلونة قريبًا من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه أجل الصفقة والتي يبدو أنه على استعداد لإتمامها الصيف المقبل.

ويرتبط أنطوان جريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2022، كما أنه يعتبر من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق المدريدي.

وانتقل جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 35 مليون يورو.







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