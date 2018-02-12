موعد عودة السومة وحقيقة رحيل ليوناردو

المواطن – مروة نبيل

كشف نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طارق كيال، عن موعد السوري عمر السومة للمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته بقاء هداف الراقي حتى نهاية عقده.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “اللاعبين المسجلين في الآسيوية جاهزين ما عدا معتز هوساوي بسبب الإيقاف”.

وتابع كيال قائلًا: “عمر السومة لاعب كبير ويهمنا كثيرًا، وقراراتنا مبنية على التقارير الطبية فقط.. قرار استبعاده عن الآسيوية جاء لمصلحته ولمصلحة النادي الأهلي”.

وواصل طارق كيال تصريحاته قائلًا: “أرسلتُ التقرير الطبي من ألمانيا إلى السومة والذي ينصح بإراحة اللاعب، ولن يكون جاهزًا للمشاركة إلا في آخر مباراتين في الآسيوية”.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قائلًا: “عمر السومة باقي مع الأهلي حتى نهاية عقده ونملك أحقيّة التجديد معه.. أنا من حافظت على عمر السومة وحرصت على بقائه بالنادي الأهلي”.

وأردف كيال خلال تصريحاته قائلًا: “غير صحيح ما يُشاع حول غضب اللاعب ليوناردو من المدرب.. المدرب طالب ليوناردو بالبقاء بالعيادة حتى يستعيد عافيته وما يهمنا هو الأداء فقط”.

واختتم تصريحاته بالحديث عن عقوبات لاعبي الاتحاد وقال: “كل ما نريده أن يتم توضيح آلية معاقبة لاعبي الاتحاد بعد مباراة الأهلي، وهل نستطيع أن نطالب بها في المباريات؟”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لملاقاة نظيره تراكتور تبريز الإيراني، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، يوم غد الاثنين، على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.







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