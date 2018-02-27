مولدوفا تشبه روسيا.. وتكتيك بيتزي مميز

المواطن - مروة نبيل

لقي أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مولدوفا إشادة واسعة، خاصة أن الأخضر ظهر بمستوى مميز معظم فترات المباراة الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وعلق الناقد الرياضي عبدالله بن زنان على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مولدوفا خلال حديثه لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “مستوى منتخب مولدوفا شبيه بمستوى المنتخب الروسي، ومن الجيد أن يتم التدرج بالمواجهات”.

وواصل عبدالله بن زنان تصريحاته قائلًا: “عندما يأتي وقت المنتخب السعودي فيجب أن نؤجل الحديث عن الميول.. الأخضر تميز أمام مولدوفا اليوم بالتحضير السريع.. حاليًّا مهند عسيري أفضل من محمد السهلاوي، ويحيى الشهري مؤثر على سرعة اللعب”.

وقال الناقد الرياضي عبدالله المسند: “بيتزي دائمًا يلعب على الضغط العالي والاستحواذ.. مولدوفا ليس منتخبًا ضعيفًا، لكنه افتقد اليوم لعدد من نجومه.. مواجهة المنتخبات القوية لا تمكنك من تطبيق التكتيك”.

وتابع عبدالله المسند تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “محمد السهلاوي أمام مولدوفا اليوم كان محطة لبناء الهجمات ومدرب المنتخب السعودي يسير وفقًا لخطوات متدرجة، وأتوقع أن يحقق الكثير”.

وأضاف الناقد الرياضي خلال تصريحاته عن أداء الأخضر أمام مولدوفا اليوم قائلًا: “تكتيك مدرب المنتخب السعودي بيتزي مميز بإغلاق المساحات.. لم نرَ هذه اللمسات بالأخضر منذ زمن، والأجمل هو عدم المبالغة بالتحضير”.

وفاز المنتخب السعودي على مولدوفا بثلاثة أهداف دون رد أحرزها، عمر هوساوي في الدقيقة التاسعة، تيسير الجاسم في الدقيقة 57، واختتم مهند عسيري الأهداف قبل نهاية اللقاء الودي بدقيقتين.







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