ميزة جديدة.. متصفح كروم لأجهزة أندرويد يختصر روابط الويب

المواطن - متابعة

ميزة جديدة يوفرها متصفح كروم الأشهر والأكثر استخداماً في منطقة الشرق الأوسط، تتيح لأجهزة أندرويد اختصار روابط الويب.

وأشارت بوابة التقنيات “androidpolice.com” إلى أن مشاركة روابط الويب قد تصبح من الأمور المزعجة، وخاصة عندما تقوم الشركات المشغلة لموقع الويب بإضافة مُعرفات التتبع أو الإحالات أو أية معلومات أخرى إلى عناوين مواقعها على الويب، فسرعان ما يظهر العنوان طويلاً للغاية.

ويعمل متصفح غوغل كروم 64 لأجهزة أندرويد على حل هذه المشكلة، فإذا تم إرسال عنوان موقع الويب لوظيفة المشاركة، فإن متصفح الأجهزة الجوالة يقوم بحذف المعلومات غير الضرورية من العنوان، ولكن يعيب هذه الطريقة أنه تتم إزالة أية إشارات إلى فصول معينة بموقع الويب.







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