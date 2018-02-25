مَن هم حكام مباراة الفيصلي والقادسية في كأس الملك؟

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة القادسية والفيصلي في إطار لقاءات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الحكم البولندي باول رازكوسكي سيكون الحكم الرئيسي لمباراة الفيصلي والقادسية.

وسيعاون الحكم البولندي كل من بادوسلاف سيجكا وميشال أوبوكويتش وسيكون الحكم تركي الخضير هو الحكم الرابع.

يذكر أن مباراة الفيصلي والقادسية ستقام اليوم في تمام الساعة السادسة والثلث مساء بتوقيت المملكة بدلًا من الساعة الثامنة مساء.

وكان نادي الفيصلي تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على نادي النجوم بنتيجة هدفين دون رد، أما القادسية فيتواجد في دور ربع النهائي بعد تحقيقه لمفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء نادي الهلال حامل لقب كأس الملك بهدف دون رد.







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