مُلاك الإبل: حضور الملك نهائي مهرجان الملك عبدالعزيز تأكيد على الاهتمام بالإرث

المواطن- الرياض

أكد مُلاك الإبل المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أن حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحفل الختامي للمهرجان يُعَدّ وسامًا وفخرًا للمشاركين، وتأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة بالإرث الحضاري الأصيل.

وأشاد مالك الإبل المعروف موسى بن عبدالعزيز الموسى بحضور خادم الحرمين الشريفين ورعايته للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي شهدت فعالياته تنافسًا كبيرًا بين مُلاك الإبل في الأشواط والفئات والألوان المختلفة، وحصد أرقامًا قياسية في عدد الحضور للفعاليات.

وذكر الموسى في حديثه أن تشريف خادم الحرمين الشريفين للحفل الختامي للمهرجان يعتبر تكريمًا خاصًّا لمُلاك الإبل ولهذه الرياضة التي تعتبر من أهم مكونات الموروث الشعبي لدينا، وتخدم أبناء فئة عزيزة علينا في المجتمع، حيث شكل اهتمام القيادة الحكيمة متمثلة في خادم الحرمين والشريفين وولي عهده الأمين إضافة كبيرة للمهرجان؛ ما دفع الكثير من مُلاك الإبل والمهتمين بسباق الهجن في الخليج من المشاركة الفاعلة في المهرجان، فضلًا عن اهتمام السفراء والدبلوماسيين من العرب وغيرهم بالمهرجان، وحرصهم على زيارته والاطلاع على المعارض والفعاليات المصاحبة.

وأثنى الموسى في تعليقه على جهود دارة الملك عبدالعزيز التنظيمية، حيث لمس المشاركون في المهرجان مدى النقلة النوعية في النواحي التنظيمية والإدارية في هذا الموسم عن المواسم الماضية؛ ما أضاف لمسات تنظيمية رائعة للمهرجان، وجعل منه محل إشادة وثناء من جميع المشاركين والحاضرين.



وختم الموسى حديثه “أبارك لجميع المشاركين في المهرجان بتشريف والد الجميع الملك سلمان، وأؤكد أنه ليس هناك أي طرف خاسر، لأن التنافس الحميد بين المشاركين سينعكس أثره الإيجابي على الإبل بشكل عام، ويعزز من مكانة هذا الموروث الذي نفتخر به”.

ومن جهته، أكد زعل بن فهد الديحاني – مالك إبل ونائب رئيس اللجنه التأسيسية لإنشاء غرفة تجارة وصناعة الجبيل، أن رعاية القيادة الرشيدة لهذا المهرجان اكسبته هذا الاهتمام الإقليمي الخليجي والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام وضع الإبل بموروثها وانتاجها على خارطة السياحة والاقتصاد.

وقدم الديحاني التهاني لجميع المنافسين الذين حققوا المراكز الأولى في المسابقات، مهيبًا بالملاك تحجيم أي شحن يخرج عن إطار المنافسة الرياضية كي لا يوِثر على مسار المهرجان ورسالته النبيلة، وأكد أهمية وعي الجمهور واستشعاره للتلاحم الوطني المتين.







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