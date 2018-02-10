نائب أمير الرياض يرعى مستقبل طب الطوارئ.. غدًا

المواطن- الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، الملتقى الثالث لطب الطوارئ يوم غدٍ، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام من 11 إلى 13 من فبراير 2018، بالشراكة مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وعبَّر رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور أحمد بن محمود وزان عن عظيم شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على رعايته للمؤتمر وللفعاليات التي تقيمها الجمعية.

وقال: إن هذه الرعاية تؤكد الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تطوير الممارس الصحي وتطوير تحصيله المهني والعلمي ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.

وأوضح “وزان” أن مؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان “مستقبل طب الطوارئ”، ويستقطب ما يزيد عن 130 من المتحدثين والخبراء في المجال من داخل المملكة وخارجها، ويُعقَد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات الجانبية لمناقشة سبل التطوير والتحديث المستمر في طب الطوارئ.

ولفت إلى أن محاور الملتقى تغطي مجالات عديدة منها: مستقبل طب الطوارئ في ظل رؤية المملكة، طرق، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال طب الطوارئ وخدمات التطبيب عن بعد، والكسور وإصابات الحوادث.







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