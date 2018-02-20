نائب أمير جازان يقدم تعازي القيادة لذوي الشهيد حمدي

المواطن- واس

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد حمدي، أحد منسوبي قوة جازان الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في محافظة الخوبة بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.







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