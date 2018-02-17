نادي برشلونة يقترب من حسم الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعة

خطف نادي برشلونة الإسباني الثلاث نقاط بقوة وشراسة من نادي إيبار، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت اليوم على الملعب البلدي إبوروا في مباراة أقيمت في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة.

وقاتل نادي برشلونة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول؛ للسعي نحو الحصول على النقاط الثلاث.

وتمكن نادي برشلونة من تسجيل الهدف الأول عبر نجمه الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل نادي برشلونة ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني حاول نادي برشلونة الضغط بقوة وخلق الفرص الهجومية منذ بداية الشوط الثاني؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني.

وبعد معاناة تمكن نادي برشلونة من تسجيل الهدف الثاني عبر النجم الإسباني خوردي آلبا بطريقة أكثر من رائعة في الدقيقة الـ88 وبطريقة جميلة.

ونجح نادي برشلونة في الحصول على النقاط الثلاث ليظل في صدارة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وبعد خسارة إيبار من نادي برشلونة، تجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن نادي برشلونة يسعى بقوة لحصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح نادي ريال مدريد.

تفوق نادي برشلونة في الموسم الحالي ونجح في الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل لا شيء في كلاسيكو الكرة الإسبانية يوم 23 ديسمبر الماضي.

وكان إرنستو فالفيردي جاء لتدريب نادي برشلونة خلفًا للمدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي بات مرشحًا لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.







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