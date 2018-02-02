نام باكرًا فخلعته!!

المواطن ـ الرياض:

العلاقة الزوجية، تعني الشراكة على مستويات عدة، لا سيّما في الوقت والتفكير، إلا أنَّ مصريًا اعتاد النوم باكرًا دمّر أسرته الجديدة، بعد نفاد صبر الزوجة، التي أقامت دعوى خلع ضده.

وكشفت الزوجة، في صحيفة الدعوى التي تناقلتها صحف مصرية عدة، أنّه “تزوجته منذ عام بطريقة تقليدية ولكن بعد الزواج اكتشفت أنه روتيني وممل، لا يفعل إلا واجباته العادية، فهو يذهب لعمله ويعود ليجلس مع أصدقائه بعض الوقت ثم يذهب إلى المنزل ليتناول طعامه ثم ينام، ليكرر ذلك اليوم الروتيني مجددًا دون أي تغيير”.

وأشارت إلى أنّه “طلبت منه كثيرًا أن يسهر معي بأي مكان، لكنه يرفض مبررًا ذلك أنه لا يقوى على السهر حتى يتمكن من الذهاب إلى عمله في الصباح الباكر”.

وأضافت: “توسلت إليه أن يسهر في المنزل ويشاهدوا فيلمًا معًا، أو للحديث حول أي شيء، ولكن إذا دقت الساعة التاسعة راح يغط في نومٍ عميق”.

وبيّنت أنّه “تحملته لمدة عام لم أشعر خلاله بأي لحظة ممتعة معه، وبعدما تأكدت أنه سيظل على هذا الوضع (روتيني وممل وبينام بدري) طلبت الخلع”.







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