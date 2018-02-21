نجاح عملية منظار معقدة لمريضتين تعانيان من ضيق بأعلى الحالب

المواطن - واس

نجح فريق طبي متخصص من مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة وبالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، في إجراء عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب لمريضتين في الـ 15 من العمر، وذلك عن طريق المنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني، حيث تعـد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

وكانت المريضتان تعانيان من ضيق بأعلى الحالب، التي تم إصلاحها بالمنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني، وقد شارك في إجراء العملية فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، واستغرق إجراء العملية حوالي 120 دقيقة.

وتتميز العملية بدقتها وقلة آلامها، وتتمتع المريضتان حالياً بصحة جيدة وتستعدان للخروج قريباً بعد التأكد من سلامتهما بشكل كامل.







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