نجران الآن .. غبار يعيق الرؤية ورياح سطحية حتى السابعة

المواطن - نجران

تشهد نجران الآن حالة جوية شديدة التقلب، حيث وصلت الرؤية الأفقية لأدنى مستوى بفعل موجة الغبار التي حركتها الرياح الشديدة. ‎

وحذَّر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1) كم على نجران حتى السابعة من مساء اليوم.

وأكد الإنذار المبكر أن الحالة تشمل شرورة خاصة الطريق الواصل بين نجران وشرورة والأجزاء المجاورة لها.

ودفعت الحالة الجوية جامعة نجران، إلى تعليق الدراسة اليوم الأحد، في جميع فروعها بناء على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد وإدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة في المنطقة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، ويتوقع تكون الضباب في الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية للمملكة.







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