نجم الاتحاد يُمدد تعاقده حتى عام 2021

المواطن – مروة نبيل

أعلن حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تمديد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، طارق عبدالله، لتعاقده مع العميد حتى عام 2021.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد الصنيع، بالمستوى الذي يُقدمه طارق عبدالله، مع العميد في منافسات الموسم الرياضي الجاري، وتمنى له التوفيق مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

وبات طارق عبدالله أحد ركائز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، وشارك في 16 مباراة مع العميد في الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح في التسجيل أو صناعة أي هدف.

ولم يُشارك طارق عبدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الموسم الماضي، سوى في مباراة واحدة بالدوري السعودي للمحترفين، وكانت أمام نادي النصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.







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