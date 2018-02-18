نجم الباطن أفضل لاعب في الجولة الـ22

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الباطن والنصر ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا من معظم لاعبي الفريق السماوي، الذين نجحوا في تحقيق الفوز على العالمي بثلاثة أهداف دون رد.

وأعلنت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، البرازيلي جورجي سانتوس سيلفا، كأفضل لاعب في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتألق النجم جورجي سيلفا بشكل كبير في مباراة النصر والباطن ولعب 90 دقيقة، ونجح خلالها في تسجيل هدفين في مرمى العالمي، وبلغت دقة التسديد لديه 100%، كما صنع 3 فرص، وقام بـ20 تمريرة ناجحة.

وقاد جورجي سيلفا الباطن لرفع رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة ليتراجع إلى المرتبة الرابعة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :