نجم النادي الأهلي يدخل المستشفى لهذا السبب

المواطن – مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ قليل، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالله مجرشي.

وقال حساب النادي الأهلي على “تويتر”: “تعرَّض لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالله مجرشي لالتهاب في عصب العين، وأدخل اللاعب أحد المستشفيات بجدة لمدة ٤٨ ساعة لتلقي العلاج ومتابعة الحالة، تمنياتنا له بالشفاء العاجل”.

وخاض النادي الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام فريق الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليُقلص الفارق مع الهلال لنقطتين فقط.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، وتجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المرتبة الرابعة.







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