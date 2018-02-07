نجم باريس يرغب في الانتقال إلى برشلونة

المواطن - محمد سمعة

عُرض على نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع اللاعب الفرنسي لافيين كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن كورزاوا متحمس للانتقال إلى برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرغب كورزاوا في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب عدم شعوره بالسعادة في ظل وجود المدرب أوناي إيمري بالإضافة إلى عدم شعوره بالأجواء الجيدة في النادي الباريسي.

وتُقدر قيمة انتقال لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة حوالي 22 مليون جنيه إسترليني.

وسيمثل انتقال كورزاوا منافسة كبيرة للاعب الإسباني خوردي ألبا.







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