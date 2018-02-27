نجم برشلونة يرغب في الانتقال إلى تشيلسي

المواطن - محمد سمعة

يرغب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة بالانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن عثمان ديمبيلي ليس سعيدًا بسبب وضعه الحالي مع برشلونة، خاصة أن اللاعب لا يشارك بشكل منتظم مع النادي الكتالوني في الفترة الأخيرة.

ويرغب ديمبيلي بالانتقال إلى تشيلسي للعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ولا يريد اللاعب الفرنسي ترك نادي برشلونة بشكل نهائي، ولكنه يطمح في الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي على سبيل الإعارة للعب بشكل منتظم والحصول على خبرة الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب عثمان ديمبيلي انضم إلى صفوف نادي برشلونة قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند مقابل 150 مليون يورو في صيف عام 2017.

ويذكر أن برشلونة أبدى ندمه على التعاقد مع عثمان ديمبيلي مقابل مبلغ مالي كبير خاصة أن اللاعب الفرنسي لم ينجح في التألق مع برشلونة وغاب عن الفريق الكتالوني في معظم المباريات بسبب الإصابة.

ورغب برشلونة في ضم ديمبيلي من بوروسيا دورتموند في صيف العام الماضي لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

يتواجد نادي برشلونة حاليًا في صدارة الدوري الإسباني كما لديه مباراة غاية في الأهمية أمام نادي تشيلسي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة تعادل في مباراة الذهاب مع تشيلسي في إنجلترا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.







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