نجم مان يونايتد ينجو من السجن بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعة

نجح اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الإفلات من عقوبة السجن لمدة 16 شهرًا بسبب التهرب من الضرائب عندما كان في إسبانيا.

وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية إن سانشيز اعترف في شهر يناير الماضي أنه تهرب من دفع الضرائب في إسبانيا حينما كان لاعبًا لدى نادي برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن سانشيز وافق على دفع 900 ألف جنيه إسترليني بجانب الفوائد من أجل تسوية أموره مع السلطات الإسبانية بخصوص الضرائب وعدم التعرض للاعتقال.

وكان أليكسيس سانشيز انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في يناير من عام 2018 قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي.







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