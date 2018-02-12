نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة، ورياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من (1) كم وبسرعة (55) كم/س على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورياح سطحية على (تبوك، حائل، القصيم، رفحا، حفر الباطن وغربي منطقة الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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