نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة على هذه المناطق

نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة على هذه المناطق

2018/02/11
الساعة 8:24 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1980
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال و وسط و غرب المملكة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .




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