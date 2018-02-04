نشاط هو الأعلى لحفارات النفط الأميركي منذ أغسطس 2017

المواطن- متابعة

أعلنت شركات الطاقة الأميركية إضافة حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي، مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ 2014 .

وأكدت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، أنها أضافت 6 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 765، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2017.

ويعتبر عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، مؤشرًا أوليًّا للإنتاج مستقبلًا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام البالغ 583 حفارًا بعد أن بدأت شركات الطاقة بزيادة الإنفاق في منتصف 2016 مع تعافي أسعار الخام من هبوط حاد استمر عامين.







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