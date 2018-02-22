نصائح لقيادة آمنة بجوار الشاحنات.. احذر النقطة العمياء!

المواطن- الرياض

تعتبر القيادة إلى جانب شاحنات على الطريق خطيرة، والدليل كثرة الحوادث المرتبطة بالشاحنات في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وهناك نصائح يجب الانتباه لها أثناء القيادة بجوار الشاحنات، منها معرفة أن هناك ما يسمى بالنقطة العمياء عند سائق الشاحنة، وهي النقطة التي لا ترصدها المرايا الجانبية لشاحنته، وهي تعتبر من النقاط الأكثر خطرًا على سائق السيارة العادية.

وهذه المناطق العمياء في يسار السائق في المنطقة بين الباب الأيسر وبداية جسم الشاحنة الخلفي، ويمين السائق مباشرة أسفل المرآة الجانبية، وهي منطقة لا تظهر للسائق، إضافة إلى المنطقة الخلفية للشاحنة مباشرة، والتي لا يستطيع السائق بأي حال أن يراها لضخامة سيارته وضآلة سيارتك.

ويجب عدم تجاوز سائق السيارة الشاحنات من الجانب الأيمن لأنه قد يغير اتجاهه في أي وقت ولا يرى السيارة القادمة من اليمين، فيتسبب الأمر في وقوع حادث مروع، ولهذا يفضل العبور من الناحية اليسرى للسائق واستخدام إنارة المصابيح وأداة التنبيه للفت انتباه سائق الشاحنة أثناء المرور عن يساره.

كما يجب الحذر من استخدام الأنوار الساطعة التي قد تعيق قائدي الشاحنات والسيارات من تحديد موقعك خلفهم، مما يضعك تحت خطر تحركهم المفاجئ أمامك، كما يفضل أن تحاول رؤية سائق المركبة التي أمامك في المرآة لمعرفة إن كان مشغولًا بأي شيء آخر سوى غير الطريق قبل مرورك من جواره بسيارتك.







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