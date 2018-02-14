نصائح من عائض القرني للراحة والفرج والسعادة

المواطن- عبدالرحمن دياب

قدم الداعية عائض القرني نصائح مهمة لإيجاد الفرج والراحة.

وكتب القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “احرص على فعل الخير؛ لأنه كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وإذا ألمّ بك هم أو حزن أو غم فامنح غيرك معروفًا، كالاشتراك في الحملات التطوعية والخيرية، أو تقديم العون والصدقة للمحتاجين والمساكين، تجد الفَرَج والراحة، وأكفًّا ترتفع بالدعاء لك، وألسنًا تذكرك بالثناء والدعاء”.

وتابع القرني في تغريدة أخرى: “انظر حولك وشاهد من يُعانون من المصائب والأزمات، وتعزّ بهم فلست وحدك في هذا الحال، بل هناك الملايين من أهل الأحزان والأسقام والآلام، مصائبهم أكبر وأدهى من مصيبتك، فارضَ بما قسم الله لك لتجد السعادة والطمأنينة”.







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