نصف مليون ريال جائزة أفضل كتاب بمعرض الرياض الدولي

المواطن - الرياض

أعلن المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم في دورته لهذا العام 2018م، أن إدارة المعرض أفردت جائزة لأفضل خمسة كتب مطبوعة، تغطي كافة المجالات المعرفية، وخصصت لها جائزة عبارة عن مبلغ نصف مليون ريال.

وأكد العاصم أن الجائزة تهدف إلى إرساء قواعد صناعة الكتاب السعودي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميز وتشجيع المؤلفين للتأليف الرصين، بالإضافة إلى تشجيع ‫المؤلف السعودي للمنافسة الجادة لإنتاج أفضل ما لديه من قدرة بحثية وإبداعية وحصيلة علمية يرقى بها ‫الكتاب السعودي”.

ويشترط أن يكون المؤلف سعودي الجنسية، وأن يكون الكتاب باللغة العربية، وأن يكون مفسوحاً من وزارة الثقافة والإعلام وأن يكون صادراً في العام 2017م ، وألا يكون في أصله رسالة جامعية.

علماً أن آخر موعد لتسليم الكتب المرشحة للمشاركة في الجائزة يوم 30/ 5/ 1439هـ الموافق 16/ 2/ 2018م.

يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، ستنطلق فعالياته تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 26 جمادى الآخرة – 7 رجب 1439هـ الموافق 14 – 24 مارس 2018م في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون ضيف شرف المعرض.







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