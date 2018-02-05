نصيحة عائض القرني لمن يعاني كوابيس الخوف والقلق

المواطن- عبدالرحمن دياب

نصح الداعية عائض القرني من يعاني من كوابيس الخوف والقلق بأن يشغل نفسه بذكر الله، وتسبيحه، وتحميده.

وكتب عائض القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “اشغل نفسك بذكر الله، وتسبيحه، وتحميده، وتهليله، وتكبيره، واستمر في ذلك حتى تزول عنك كوابيس الخوف، وتنقشع سُحب الفزع، وتنزاح جبال القلق”.

وأكد الشيخ عائض القرني في وقت سابق، أن الله أعطى وصفة طبية وشرعية لأمراض الهم والحزن والكآبة والفقر والدين.

ولفت القرني، في مقطع فيديو منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن من ينفذ هذه الوصفة الإلهية فيريح الله قلبه، موضحًا أنها تتمثل في قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :