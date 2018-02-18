نظام الأسد يقصف الغوطة الشرقية بـ236 صاروخًا في يوم واحد

المواطن- واس

شنت قوات نظام الأسد اليوم قصفًا عنيفًا ومكثفًا على الغوطة الشرقية بـ 236 صاروخًا؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إنه “رصد بدء قوات النظام عمليات قصف عنيف ومكثف بالصواريخ على غوطة دمشق الشرقية، حيث قصفت بأكثر من 236 صاروخًا مناطق في مدن وبلدات دوما وسقبا ومسرابا وجسرين وحمورية وكفر بطنا؛ مما تسبب بمقتل شخص على الأقل، وإصابة عشرات الأشخاص، حيث لا تزال أعداد القتلى قابلة للازدياد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين، إضافة لصعوبة إنقاذ الجرحى نتيجة استمرار قوات نظام الأسد باستهداف الغوطة الشرقية”.

وأضاف المرصد أنه بهذا القصف “يرتفع عدد القتلى الذين قضوا اليوم إلى 10 بينهم 4 أطفال على الأقل، قتلوا بقذائف صاروخية على بلدة مسرابا والقصف من الطائرات الحربية على مزارع الشيفونية والأشعري، والقصف على سقبا، وأعداد القتلى مرشحة للارتفاع؛ لوجود أكثر من 60 جريحًا، بعضهم حالات خطرة”.







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