نورة التركي أول سيدة تُعيَّن نائب رئيس اتحاد رياضي

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية تعيين نورة التركي نائبًا للرئيس بالأمس.

ولاقى قرار الاتحاد السعودي للرماية استحسان الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أكد البعض أن هذا القرار جيد ويقف في صف المرأة السعودية.

وحرصت نورة التركي على حضور أول اجتماع للاتحاد السعودي للرماية بالأمس بعد قرار تعيينها كنائبة لرئاسة الاتحاد.

كما أعربت نائبة رئيس الاتحاد السعودي للرماية عن تقديرها لتعيينها في هذا المنصب الجديد مضيفة أنها ستجتهد لتقدم أفضل ما لديها لاتحاد الرماية.

ويذكر أن نورة التركي أول سيدة في المملكة تتسلم منصب نائب رئيس اتحاد رياضي.

جدير بالذكر أن نورة التركي ثاني سيدة سعودية تعمل في المجال الرياضي وفي مجال الاتحادات الرياضية بعد الأميرة ريما بنت بندر رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية السعودي ووكيل هيئة الرياضة.

ويذكر أن المجلس الجديد للاتحاد السعودي للرماية يتكون من فارس بن عصمت السعدي رئيسًا، مازن بن أحمد الجبير عضوًا.

كما يتكون المجلس من الأعضاء” مصعب بن سليمان المهيدب، راكان بن عبد العزيز الفضل، نورة بنت صالح التركي.







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