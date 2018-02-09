نيابة عن الملك.. أمير الرياض يرعى سباق الخيول السنوي

المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية (حفظه الله)، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، يوم غدٍ السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي والمستورد (فئة أولى) وهدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين) على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وخصص الشوط الثامن على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين)، لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) لمسافة 2000 متر، بينما خصص الشوط التاسع لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) لمسافة 2000 متر، فيما خصص الشوط العاشر للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) على مسافة 2000 متر، التي تتنافس على كأسي خادم الحرمين الشريفين (رعاه الله).

ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط حيث خصص الشوط الأول لجائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري آل سعود- رحمه الله- لمسافة 1400 متر، والثاني على جائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود- رحمه الله- بمسافة 1400 متر، والشوط الثالث على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود- رحمه الله- لمسافة 1400 متر، والشوط الرابع على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود- رحمه الله- لمسافة 1600 متر، والشوط الخامس على جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي آل سعود- رحمه الله- لمسافة 1800 متر، فيما خصص الشوط السادس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن تركي آل سعود- رحمه الله- لمسافة 1200 متر، والشوط السابع على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي آل سعود- رحمه الله- لمسافة 1600 متر.

وقد أعرب مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لنادي الفروسية (حفظه الله)، مؤكدًا أن هذا الدعم والتشجيع كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليها عشاق ومتابعي هذا الرياضة، منوهًا بحرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظه الله).

وأوضح أن نادي الفروسية قد أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة، وأن اللجان العاملة بالنادي أكملت مهامها في سبيل إنجاح الحفل الكبير بمشيئة الله، معربًا عن سعادته وجميع منسوبي نادي الفروسية بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لهذه المناسبة التي ينتظرها ويتوق إليها محبو وجمهور رياضة الفروسية.







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