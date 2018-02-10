نيزك خطر يجاور الأرض!

المواطن ـ الرياض:

صنفت وكالة “ناسا” نيزكًا يمر في مسافة قريبة من من كوكب الأرض، الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، بأنّه من الأنواع الخطرة.

وأشارت الوكالة الدولية لعلوم الفضاء، إلى أنَّ النيزك الذي يفوق الحوت الأزرق حجمًا ويطلق عليه 2018 CB، تم اكتشافه يوم الأحد الماضي فقط. ومن المتوقع أن يظهر في نطاق يمثل خمس المسافة بين الأرض والقمر، مؤكّدة أن “النيزك لا يشكل تهديدًا فعليًا بالتصادم مع الأرض”.

يذكر أنّه تصنف وكالة ناسا النيازك بالخطرة إذا مرت في نطاق 7 ملايين و400 ألف كيلو متر، بينما يقترب هذا النيزك بمقدار 64 ألف كيلو مترًا فقط. ويتراوح حجم الكويكب بين 50 و 130 قدمًا (15 و40 مترًا).







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