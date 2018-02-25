هاري كين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي Premier League بعد فوز توتنهام

المواطن - محمد سمعة

قاد الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق فوز قاتل على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد في إطار لقاءات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول توتنهام الضغط بقوة والتسجيل وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث والاقتراب من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

وتمكن النجم هاري كين من تسجيل هدف الفوز القاتل لنادي توتنهام في الدقيقة الـ89 بطريقة أكثر من رائعة.

وأصبح رصيد السبيزر بعد الفوز 55 نقطة في المركز الرابع، بينما يوجد كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع هاري كين خلال صيف العام الماضي.

وصعد هاري كين إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 24 هدفًا ليتفوق على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بفارق هدف.

وكان صلاح قد تساوى مع هاري كين بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه أمام ويستهام يونايتيد السبت في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل هدف.

ويقبع محمد صلاح في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا وواصل التهديف في المباراة السادسة على التوالي أمس.

والمعروف أن هاري كين المولود 28 يوليو 1993 هو لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب حالياً مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كمهاجم وسبق له اللعب مع أندية ليستر سيتي و‌نورويتش سيتي و‌نادي ميلوول و‌ليتون أوريينت كما لعب مع منتخب إنجلترا لعدة فئات عُمرية وهي تحت 17 و19 و20 و21 سنة.







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