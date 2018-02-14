هاني شاكر يعود مع الفلانتين‬‎ بمفاجأة جديدة

المواطن- القاهرة

قرر المطرب المصري هاني شاكر، أن تكون الفنانة الجزائرية أميرة شرابي، بطلة أحدث أغنياته التي صورها بتقنية الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها اليوم بمناسبة الفلانتين‎.

واسم الكليب “وعد مني”، وصور بإحدى الفيلات، فيما كانت الأغنية من كلمات خلود أبو السعود ولحن أحمد زعيم، ومن المقرر أن يطرحها هاني شاكر في الفلانتين‎.

وأبدت أميرة شرابي عن سعادتها بوجودها مع هاني شاكر في الكليب الخاص الذي سيعرض في الفلانتين‎.

وقالت: إنه من المتوقع أن يُشكل الكليب مفاجأة كبيرة للجمهور ومحبي أمير الغناء العربي، خاصة وأنه يأتي في الفلانتين‎.

يذكر أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قد أفتى في 5/ 11/ 1420هـ بعدم جواز الاحتفال بما يسمى بعيد الحب قائلا: “إنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة”.

وأكد أن الفلانتين يدعو إلى اشتغال القلب بالأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح؛ فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد، سواء كان في المآكل أو المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك، وعلى المسلم أن يكون عزيزًا بدينه، وألا يكون إمّعة يتبع كل ناعق.







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