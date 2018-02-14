هذا هدف التعاون أمام القادسية

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم غد الخميس، نظيره القادسية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة؛ في افتتاح منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدف وحيد، وهو تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والوصول للمربع الذهبي، خاصة أن الفريق كان قريبًا من احتلال المركز الرابع، ولكن الخسارة أمام أحد عطلت مسيرته.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستويات مميز في الثلاث مباريات الأخيرة، حيث فاز على النصر بهدف نظيف، قبل أن يُكرر الفوز على الفيصلي بالنتيجة ذاتها، وتعرض للخسارة أمام أُحد بهدف دون رد، ما عطل زحفه نحو المربع الذهبي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تعطل الفيصلي والاتحاد في مواجهات الجولة الـ22، وتحقيقه الفوز على حساب القادسية، من أجل الوصول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، و3 نقاط عن الفيصلي، فيما يقع القادسية في المرتبة الـ12 برصيد 18 نقطة.

وتقابل التعاون والقادسية في 9 مباريات من قبل في الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وفاز فريق القادسية في 3 مواجهات، وانتهت 3 لقاءات بين الفريقين بالتعادل.







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